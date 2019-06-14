Под плинтус. Samsung Galaxy S10 обрушился в цене на 40%

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В России смартфон стоит дешевле, чем в других странах.

Стоимость мобильных телефонов постепенно увеличивается год за годом. Но не всегда высокая цена оказывается доступной для покупателя, несмотря на высокое качество смартфона. Так произошло и с новым Samsung Galaxy S10.

Телефон, вышедший в марте этого года, стоил на старте около 68 000 рублей. Теперь он обрушился в цене на 40%. В российских магазинах его можно найти по цене в 43 000 рублей. Эксперты связывают такое резкое падение с невозможностью и нежеланием пользователей платить такие большие деньги за телефон.

«Мне кажется, в компании понимают, что не каждый человек в данный момент может позволить себе купить телефон по такой цене, вот и опускают её под самый плинтус, чтобы увеличить продажи», - заявил представитель мобильных розничных сетей.

Также стоит отметить, что скидка никак не связана с техническими характеристиками. У смартфона отличный AMOLED-экран с разрешением 3040 на 1440 пикселей. Восьмиядерный процессор Exynos 9820, мощная батарея, беспроводная зарядка и огромный объем памяти. Все эти характеристики теперь доступны покупателю по сниженной цене, а это действительно отличная возможность обновить свой мобильный гаджет.