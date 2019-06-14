Он утонул: Блоггеры раскрыли обман OnePlus 7 Pro

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Водонепроницаемость, на которую намекал производитель, не нашли.

Выпуск флагмана линейки OnePlus — смартфона 7 Pro сопровождался громкой рекламной компанией. Среди прочего, китайцы пошли «против системы», заявив, что их смартфон не будет проходить сертификацию защищенности IP. Вместе с тем, на канале OnePlus опубликовали многозначительное видео, на котором смартфон бросили в резервуар с водой.

По заявлениям производителя, их телефон влагостойкий, но эта особенность нигде не декларировалась. Авторы канала Wylsacom решили проверить скрытые возможности флагмана. В ходе теста новинку опустили в резервуар с пресной водой на одну минуту. К удивлению автора видео, из смартфона начали выходить пузырьки воздуха, сигнализирующие о попадании воды. Когда устройство извлекли, из технологических отверстий лилась вода, а сенсор не реагировал на касания. Более того, динамик стал работать с искажениями, что говорит о попадание влаги.

Инициаторы эксперимента предположили, что устройству необходимо просохнуть, что бы работоспособность вернулась. Тем не менее, смартфон вышел из строя окончательно. Он «утонул» после первого же погружения. Теоретически, блоггеры раскрыли обман OnePlus с флагманским 7 Pro. Но ведь производитель и не заявлял о влагостойкости! А эффектное видео — это лишь намек на то, что у смартфона чуть меньше шансов пострадать от случайного попадания влаги. Справедливости ради, это так — слот Sim-карты получил заглушку с резиновой мембраной.