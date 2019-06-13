Российские вузы начнут выдавать электронные дипломы

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Таким образом хотят бороться с мошшениками, которые подделывают документы.

В Министерстве образования РФ утверждают, что около 30 % дипломов вузов ненастоящие. Они выдаются людям, которые не посещали высших учебных заведений, а попросту купили документы. В связи с этим с 2021 года выпускники российских вузов начнут получать электронные дипломы, поскольку подделать их практически невозможно. Тестирование программы «стоп-мошенник» начнётся уже в 2019 году. Особенно заинтересованы в реализации проекта руководители компаний. Им выгодно принимать на работу людей, имеющих навыки, а не корочки.

Владельцы предприятий получат доступ к электронной базе данных, в которой разместят цифровые дипломы выпускников. По словам экспертов, если проект удачно реализуют, то о мошенничестве с бумагами можно будет забыть.

Только проблему поддельных документов нужно решать комплексно. Если электронные дипломы введут в трех вузах на всю страну, то ничего хорошего из этого не выйдет, поскольку они просто не потянут финансовую нагрузку. Необходимо переводить каждый институт и университет России на новую систему, тогда у мошенников не останется ни единого шанса обмануть работодателей.