Google «убивает» Apple дизайном смартфона Pixel 4

Сегодня, 07:02

Опубликованные изображения повторяют решения, о которых упоминали инсайдеры Apple.

Современного потребителя сложно удивить «случайной» утечкой. Службы безопасности IT-гигантов давно сравнились с силовыми структурами небольших государств, что позволяет скрывать разработки от конкурентов. Ввиду этого, «случайные» утечки воспринимаются как попытка «прощупать» реакцию клиента.

Так, в марте появились первые рендеры будущего iPhone. Одиннадцатая модель во многом повторяет решения предшественников, а главным новшеством стал блок камер: объективы вынесли на отдельный «постамент», выступающий за линию корпуса. Это сразу же вызвало волну негодования: фанаты Apple наделили устройства разными эпитетами, из которых «уродливый» был самым распространенным. Тем не менее, IT-гигант из Купертино хранил молчание — утечки инсайдеров не комментировали, но и не опровергали.

По мнению экспертов, Apple таким образом готовила покупателей к дизайнерской революции. Что, стоит отметить, сработало — с каждой новой утечкой люди «привыкали» к новому облику iPhone. Как ни странно, но выиграли от этого в Google!

Сегодня был представлен официальный дизайн смартфона Pixel 4. Изображение не позволяет рассмотреть экран или боковые панели, но главное было заявлено — новинка получит квадратный блок камер. Google, по сути, «убивает» Apple дизайном смартфона Pixel 4 — ведь создатели iPhone не заявляли о том, что их устройство получит квадратный блок камер.

Стоит отметить, что над дизайном «гуглофона» работали три команды, разработавших разные концепты. Вероятно, выбор пал на тех, кто внимательно следил за утечками. Теперь, если Apple срочно не поменяет облик перспективного телефона, он официально будет копией флагмана от Google. Это объясняет официальный «слив» Pixel 4 за четыре месяца до презентации.

Google Pixel 4 получит процессор Snapdragon 855, а максимальную конфигурацию оснастят 6 ГБ оперативной памяти. Датчик отпечатков пальцев, судя по всему, «переедет» на боковую панель — как на смартфонах Sony. Официальная презентация смартфона назначена на октябрь.