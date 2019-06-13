Avast закрыл VPN-сервис SecureLine из-за РКН

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Только закончилась история с блокировкой сайтов, каналов в YouTube и арестах журналистов, как Avast объявила о плохой новости для подписчиков сервиса SecureLine VPN.

Руководство компании по разработке антивирусного программного обеспечения Avast 13 июня на своём сайте заявили, что в дальнейшем VPN-сервис не будет работать на территории России. В качестве причины был назван отказ от сотрудничества с Роскомнадзором. Ещё в 2012 году ведомство создало «чёрный список» сайтов, к которым ограничен доступ.

У Avast потребовали содействовать в блокировке, а не предоставлять россиянам возможность заходить на запрещённые ресурсы. В компании акцентировали внимание на том, что сотрудничество с Роскомнадзором нарушило бы их принципы разработки антивирусного ПО и VPN-сервисов. В связи с этим, в дальнейшем сервис SecureLine VPN работать не будет. Такой отказ от сотрудничества в России уже принято называть «феномен Дурова», когда противодействие приносит больше плодов, чем сотрудничество. Отказавшись предоставлять ключи шифрования, Telegram стал популярным в России мессенджером, и Avast предрекают ту же участь, ведь не так много бесплатных антивирусных программ с дополнительными сервисами по подписке.