Смартфоны-циклопы: Apple и Google убивают дизайн ради функциональности

Сегодня, 16:01

Если так делает Apple — значит это красиво. Google Pixel получит «квадратный» блок камер.

Сегодня Google раскрыли дизайн нового смартфона Pixel 4. Изображения показывали малую часть внешности, но этого хватило, чтобы эксперты заговорили о новинке: устройство получило массивный блок камеры, вынесенный на квадратный «постамент». За подобное решение пользователи уже ругали Apple — по данным инсайдеров, iPhone XI получит такую же особенность.

Теоретически, новые «Смартфоны-циклопы» от Apple и Google убивают дизайн ради функциональности. Так, на задней панели необходимо расположить два камеры, ToF-датчик и двойную вспышку. Более того, реализация оптического зума требует дополнительных линз, а это влияет на толщину такого «постамента».

Напомним, в 2012 году финская компания Nokia выпустила последний смартфон на системе Symbian — Nokia 808 PureView. Особенностью устройства была 41-мегапиксельная камера с ксеноновой вспышкой, которая значительно выступала за линию корпуса. Потребители встретили такое решение сдержанно — несмотря на возможности камеры. Впоследствии производители отказались от рискованных экспериментов, выпуская устройства компактными.

Тем не менее, потребитель хочет большего. И компания Apple, вероятно, первой осознала это. Наверняка, iPhone XI станет первым смартфоном с «квадратной» камерой. Когда к спорному решению будет прикреплен бренд и слава дизайнеров Apple, откровенно неудачное решение будет восприниматься как естественный компромисс. Тем более, что четыре камеры, установленные в ряд на Galaxy S10, не выглядят красивее — как и «ромашка» из камер на панели Nokia 9 PureView.

Судя по всему, квадратный блок камер поселится в смартфонах ведущих производителей на ближайшие пару лет. Ведь это всегда работало: «сделать как у Apple, но дешевле». Но стоит ли это того? Смартфоны 2019 года станут откровенно «страшнее» прошлогодних моделей — ради нескольких крат оптического зума. При этом, дизайнерские жертвы не совершат революцию в производительности или функциональности устройств.