«Токсичные» скидки от МТС: Магазин дарит 18000 рублей за покупку Huawei

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Уже в августе китайские смартфоны могут лишиться системы Android из-за санкций США.

Несмотря на уловки маркетологов, современного потребителя сложно заманить в «ловушку» сомнительной акции. Поэтому современные продавцы создают максимально прозрачные условия. Так, в фирменных магазинах можно приобрести смартфон Huawei с выгодой в 18 тысяч рублей.

Условия акции просты: приобретая любой смартфон китайского бренда, вы гарантированно получите любой подарок на фиксированную сумму. Так, при покупке Huawei P30 Pro с 8 ГБ оперативной памяти и накопителем на 256 ГБ, вы можете получить любой планшет или аксессуар на сумму до 18000 рублей. Стоит отметить, что в списке «подарочных» планшетов только модели серии Huawei Mediapad. Акция стартует уже завтра, и продлится до конца июля. Но стоит ли спешить?

Напомним, это уже третья подобная акция российских ритейлеров, затрагивающая технику Huawei. По мнению аналитиков, «токсичные» скидки от МТС связаны с положением китайского бренда на рынке, которое усложняет конфликт с США. Магазин дарит 18000 рублей за покупку Huawei, ведь к концу лета продукция марки может превратиться в бесполезные куски пластика. Не исключено, что продавцы спешат избавиться от «опасных» смартфонов и планшетов.

Напомним, внесение Huawei в «черный список» администрации Трампа наложило ограничения на сотрудничество поставщиков из США с китайцами. Иначе говоря, SD-карты, процессоры Qualcomm и операционная система Android будут недоступными для Huawei. Так, сейчас стороны договорились об отсрочке, которая действует до конца августа. Если до того момента двухсторонние отношения не наладят, акция от МТС уже не будет казаться настолько щедрой.