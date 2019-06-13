Ущербный как iPhone XI: Google подтвердила «уродливый» дизайн Pixel 4

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Тизер новинки показывает прямоугольный блок камеры.

В аккаунте Twitter Made By Google IT-гигант продемонстрировал тизерные изображение Google Pixel 4, премьера которого запланирована на осень. Судя по снимкам, смартфон — это копия потенциального iPhone XI. Фотографии демонстрируют тыльную сторону, на которой выделяется прямоугольный блок камеры.

Как заявили в телеграм-канале «ТехноМэн», основная камера получит два объектива — для портретной и панорамной съемки, один ToF-датчик и двойную вспышку. Набор элементов скомпонован на выделяющемся прямоугольном блоке. Напомним, такое же решение прочат одиннадцатому смартфону Apple — за что дизайнеры из Купертино уже получили множество отзывов.

По мнению комментаторов, новый смартфон «ущербный как iPhone». Причем Google подтвердила «уродливый» дизайн Pixel 4 на официальном ресурсе — видимо, подобную внешность получит финальная версия аппарата. Стоит отметить, что подобные дизайнерские решения скоро станут неизбежными. Появление большого количества датчиков и мощной оптики требует места. Поэтому «страшные» iPhone XI и Pixel 4 могут стать законодателями дизайна новых устройств.

Характеристики Pixel 4 пока не раскрывают. Можно предположить, что новинка получит флагманский процессор Qualcomm Snapdragon 855 и 6 ГБ оперативной памяти. Естественно, особенностью «Гуглофона» станет новая версия операционной системы — Android Q.