iPhone не будет быстро разряжаться: Новое ПО для iOS получило скрытую функцию

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Аккумуляторы в смартфонах компании Apple прослужат дольше.

Литиевые питающие батареи — это слабое место iPhone. Производителя неоднократно критиковали из-за недостатков аккумуляторов. Западные СМИ сообщают, что новое ПО для iOS получило скрытую функцию, получившую название «Оптимизация зарядки питающих батарей». Обновление выйдет этой осенью, а тестирования пройдут в июле. Современное ПО предотвратит зарядку аккумулятора больше, чем на 80%. Это обеспечит длительную эксплуатацию батарей. С помощью новой функции смартфоны не будут быстро разряжаться. Как правило, юзеры пользуются смартфонами на протяжении трех-четырех лет. При этом для аккумуляторов это чересчур большой срок, и они выходят из строя раньше.

Батареи с течением времени теряют способность удерживать заряд, а это значит, что срок их службы уменьшается. Компания Apple запустила программу замены аккумуляторов после того, как владельцы iPhone жестко раскритиковали производителя за некачественную продукцию в 2018 году.

«Яблочный» гигант добавил опцию, позволяющую пользователям видеть, работает ли батарея их смартфона с максимальной ёмкостью, чтобы по мере износа аккумулятора юзер смог своевременно его заменить.

Обновление iOS 13 увеличивает срок эксплуатации iPhone. С современным ПО 80% заряда батареи ослабляет электрический ток, что способствует продления срока её службы. Причем смартфон можно применять максимально производительно. Новая функция подходит тем людям, которые хотят использовать свой iPhone несколько лет без замены батарей.