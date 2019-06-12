«Сфоткал-распечатал»: Новую камеру за 10 000 рублей научили печатать фотографии

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Она одновременно обрабатывает цифровые изображения и аудио, которые можно передавать на смартфон.

Компания Fujifilm выпустила камеру Instax Mini LiPlay с функцией мгновенной печати. Модель является уменьшенной копией девайса двухлетней давности Square SQ10 с новыми возможностями. Гаджет поступит в продажу 14 июня этого года по цене 160 долларов США, что в переводе на российскую национальную валюту составляет 10 000 рублей. Обычно камеры Fujifilm не отличаются высоким качеством снимков и многообразием функций. Однако девайс Instax Mini LiPlay полон сюрпризов. Устройство получило ЖК-экран размером 2,7 дюймов для кадрирования и просмотра. Дисплей позволяет выбрать, какие фотографии нужно немедленно отправить на печать. Эта функция понадобится, когда пользователь сделает 10 снимков, то есть максимальное количество, доступное для одновременной обработки. Новую камеру научили печатать фотографии моментально.

Другая особенность новинки — возможность записи аудио. Для этого требуется нажать на кнопку микрофона на передней панели камеры. После чего QR-код становится доступным для печати. Копии фотографий загружаются через Bluetooth в приложение Mini LiPlay. В камере имеется слот для microSD.

Фото в электронном виде не очень хороши. Распечатанные же снимки отличаются высокой контрастностью и лучшей передачей цветов. К преимуществам новой камеры от Fujifilm можно отнести ее небольшие размеры. Девайс без проблем помещается в бумажнике. Еще одним достоинством устройства называют режим «сфоткал-распечатал». Действительно, иногда очень удобно отойти от цифрового формата и посмотреть снимок на пленке.