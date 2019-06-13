Быстрый и резкий: LG представила игровые дисплеи с невероятным 1 мс. временем отклика

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В максимальной комплектации 37,5-дюймовый экран монитора будет похож на телевизор.

Компания LG является одним из ведущих производителей мониторов, о чем она и решила напомнить. LG представила игровые дисплеи с невероятным временем отклика. IPS дисплеи новых мониторов семейства LG’s UltraGear способны на отклик в 1 мс., что является новым мировым рекордом.

Стандартная модель (27GL850) имеет 27-дюймовый дисплей, с разрешением сторон 2560×1440 и яркостью в 350 нит. Более крупная модель (38GL950G) поставляется с изогнутым широкоугольным 37,5-дюймовым экраном, разрешением 3840×1600 и яркостью 450 нит. Такая диагональ свойственна современным телевизорам.

Основное достоинство монитора — это плавность его картинки, за что, помимо одно-миллисекундного отклика, отвечает кадровая частота в 144 Гц у младшей и 175 Гц у старшей версии. Оба устройства также совместимы с технологией сглаживания движения G-SYNC от Nvidia.

LG показывает устройства на панели Nvidia в рамках выставки E3. Данных касательно цены нет, но можно предположить, что цена будет начинаться от $2000. Резкий старт продаж не предвидится, ведь представители компании заявляют, что предзаказ на 27-дюймовую модель будет открыт 1 июля, с возможностью получить монитор в конце года.