Ответ Западу: концерн «Автоматика» выпустил компактный отечественный ПК

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Небольшие защищённые промышленные устройства построены на базе процессоров «Эльбрус» и «МЦСТ-R100».

Концерн «Автоматика», дочерняя фирма «Ростеха», разработал и выпустил компактный отечественный ПК. Линейка промышленных устройств и модулей разработана на базе процессоров «Эльбрус» и «МЦСТ-R100».

Отечественные ПК должны представлять из себя ответ Западу. ПК предназначены для помощи производствам в сохранении интеллектуальной тайны. Устройства будут использоваться для управления техническими процессами на российских предприятиях.

Разработкой занимались специалисты Института электронных управляющих машин им. И. С. Брука. Всего разработано 6 ПК различной степени защищенности и формы. Первоначально представлены 3 модели с незамысловатыми названиями: ПК-1, ПК-2 и ПК-3. Устройства защищены от пыли и влаги по стандарту IP65 и не имеют движущихся частей. От нагрева устройства защищены системой кондуктивного охлаждения с использованием радиатора, а от вентиляторов решено было отказаться. ПК-1 получил процессор «МЦСТ-R100», тогда как 2 остальные модели — «Эльбрус-1С+» с интегрированной видеоподсистемой.

Все ПК работают на базе ОС «Эльбрус», разработанной на базе Linux, которая доступна для общего пользования с апреля 2019 года.