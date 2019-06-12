Батя в здании - Блогер назвала главные плюсы Samsung Galaxy М10

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Дизайн, широкоугольная камера, выносливая батарея и демократичная цена – достоинства нового флагмана от знаменитого бренда.

Не так давно мировая южнокорейская компания Samsung представила общественности новый смартфон Galaxy М10. Поклонники марки и блогеры сразу же оценили аппарат по достоинству.

Из плюсов нового флагмана был выделен отличный дизайн корпуса, выполненный из премиального металла и выполненный в двух цветах: классический чёрный и синий. Тыльная часть имеет матовое покрытие, позволяющее отталкивать остатки отпечатков пальцев и не собирает грязь.

Также телефон оснащен отличной основной и фронтальной камерой. Основная камера имеет разрешение 13 Мп. Вспомогательная камера имеет разрешение в 5 Мп, имеет экранную вспышку и оснащена широкоугольным объективом, тем самым захватывая в два раза больше чем основная. К тому же такая «фишка» ранее не использовалась у конкурентов, что является огромным плюсом.

Выносливый аккумулятор рассчитан на 3400 мАч. При снижении яркости на 50% можно сохранить неизменный заряд на протяжении 12 часов непрерывной работы. При повседневной эксплуатации смартфона, полного заряда батареи может хватить на двое суток.

Цена этого смартфона обрадовала пользователей Samsung и составляет около девяти тысяч рублей. при таком соотношении качества и цены – телефон однозначно считается выигрышным.

С выходом флагмана на мировой рынок – получил признание и был раскуплен за считаные дни. Всё это перед презентацией предвещали блогеры, окрестив Galaxy М10 как «Батя в здании».