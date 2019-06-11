Xiaomi представила новые смарт-браслеты Mi Band 4 за $25

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Они имеют цветной экран, микрофон, гироскоп и отлично подходят для плавания.

Компания Xiaomi представила новые бюджетные смарт-браслеты Mi Band 4 с улучшенной функцией отслеживания движения. Гаджет получил 0,95-дюймовый AMOLED-экран разрешением 120 на 240. Дополнительный модуль NFC – технологии беспроводной связи небольшого радиуса действия, обеспечивает использование мобильных платежей. Микрофон позволяет отвечать на телефонные звонки и получать доступ к голосовому помощнику Xiaoai. Ради празднования связи с Marvel выпускается версия смарт-браслетов ограниченной партии Avengers. Она включает в себя индивидуальный пользовательский интерфейс.

Mi Band 4 фиксирует сердцебиение и отсчитывает количество сделанных шагов. Владелец девайса может контролировать состояние собственного здоровья и физической активности. Устройство подойдет любителям фитнеса. Оно имеет водонепроницаемый корпус и позволяет опускаться на глубину до 50 метров в море.

Гаджет получил питающую батарею на 135 мАч. Xiaomi Mi Band 4 поддерживает стандарт беспроводной связи Bluetooth 5.0 Low Energy. Продается устройство за $25. 11 июня производитель провел официальную презентацию девайса в Китае. Названа стоимость смарт-браслета в Поднебесной. На западный рынок устройство может поступить по другой цене, скорее всего более высокой.