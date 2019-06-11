Страшный сон Трампа — Huawei откажется от Android в пользу российского аналога от «Ростелекома»

Сегодня, 15:07

Обсуждение перехода на новую ОС «Аврора» вызвало панику среди американских чиновников.

На ПМЭФ Го Пин, главный исполнительный директор Huawei, провел встречу с Константином Носковым, министром цифрового развития и связи РФ. В ходе переговоров обсуждался переход китайских смартфонов на российскую ОС «Аврора». Ранее Владимир Путин обсуждал такую возможность с председателем КНР Си Цзиньпином.

«Аврора» — это дистрибутив Linux, представляющий из себя российскую версию Sailfish. Sailfish создана бывшими сотрудниками Nokia, после чего была выкуплена Григорием Берёзкиным. В данный момент ОС владеет «Ростелеком».

«Аврора» не позиционировалась как противовес iOS и Android, однако совместная работа российских и китайских разработчиков может привести к созданию рабочей рыночной альтернативы. ОС поддерживает все современные популярные функции смартфонов, но делает уклон на безопасность и уменьшенное энергопотребление. Разработчики обещают поддержку большинства приложений под Android.

По мнению аналитиков, Huawei откажется от Android в пользу российского аналога от «Ростелекома». Внесение в «чёрный список» США привело к отказу от сотрудничества с Huawei всех крупных игроков рынка мобильных технологий. Хоть в Huawei и ведут разработку собственной ОС, необходимость альтернативных вариантов для них крайне важна. Ожидается, что операционная система Hongmeng будет доступна только для китайского рынка, тогда как «Аврора» может уйти на мировой.

Аналог Android от «Ростелекома» уже давно не может выйти на крупный рынок, а проблемы Huawei и хорошие отношения Китая с Россией этому могут поспособствовать. «Аврора» может уже в скором времени появится на большинстве смартфонов. Считается, что сначала ОС будет установлена на бюджетных аппаратах, а затем и на флагманах. В первую очередь смартфоны могут начать продавать в России, и успех на этом рынке покажет дальнейшую судьбу потенциального проекта.

К тому же, новости с ПМЭФ подтвердили «страшный сон» Дональда Трампа. И.О. директора Административно-бюджетного управления Белого дома США, Рассел Воут, предлагает ограничить введение санкций касательно Huawei на 4 года и уже отправил соответствующий запрос вице-президенту США и 9 членам Конгресса.