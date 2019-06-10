«Небоскрёбы» под снос: Новая компактная материнская плата позволит делать миниатюрные ПК

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Плата GIGABYTE B365M DS3H имеет габариты 22 х 20 см. При этом на ней можно разместить элементы для мощного игрового компьютера.

Тайваньский производитель различных компьютерных плат Gigabyte Technology пытается отвечать требованиям времени. Разработчики компании пытаются внедрить моду на миниатюрные системные блоки, вместо привычных больших «коробок». Основной помехой в уменьшении габаритов всегда была материнская плата ПК, на которой размещаются все узлы. На днях в GIGABYTE анонсировали новую «материнку» B365M DS3H, которая позволит делать требовательные игровые компьютеры с небольшим корпусом.

По данным тайваньских разработчиков, новая компактная Micro ATX плата будет иметь габариты 226 х 205 мм. Четыре гнезда под оперативную память DDR-4 позволят «прокачать» её до 64 Гб. Материнская плата GIGABYTE B365M DS3H будет поддерживать работу с 8 и 9 поколением процессоров Intel Core. Для удобства на ней разместят четыре гнезда для USB 3.0 и пару гнёзд для второй версии. Не обойдётся без привычного выхода под HDMI кабель. Выпустив эту «материнку», Gigabyte Technology пустит под снос привычные в наших домах «небоскрёбы», системные блоки, которые неудобно переносить с места на место или отвозить в ремонт.