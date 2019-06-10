22 000 рублей выгоды - МТС раздаёт Huawei P30 Lite за покупку P30 Pro

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В МТС решили избавиться от будущих «бесполезных кирпичей», в которые превращаются смартфоны Huawei.

Современный, избалованный акциями, потребитель всегда ищет подводные камни в акциях. Так, с 10 июня в сети интернет-магазинов оператора МТС можно получить в подарок Huawei P30 Lite, купив флагманскую модель P30 Pro.

Акция продлится до 7 июля, а ее условия предельно просты: «купи — получи». Стоит отметить, что P30 Pro в магазинах МТС оценили в 69 990 рублей. Это справедливо к версии с 8 ГБ оперативной памяти и накопителем на 256 ГБ. При этом, «подарочный» P30 Lite оценили в 21 999 рублей. Иначе говоря, флагман обойдется в 48 тысяч рублей.

Стоит отметить, что в завышенной цене российского ритейлера тоже сложно обвинить — в крупных сетях РФ P30 Pro обладает аналогичным ценником. Покупатель получает 22 000 рублей выгоды, учитывая, что МТС раздаёт Huawei P30 Lite за покупку P30 Pro. Но есть один нюанс.

Несмотря на то, что конфликт Huawei с правительством США ушел из информационного пространства, вопрос так и не решили. Китайцы получили временную лицензию на использование американских технологий — SD-карт, сервисов Google и процессоров Qualcomm. Разрешение действует до конца августа: если до того момента конфликт не разрешат — владельцы смартфонов Huawei останутся с бесполезными устройствами.