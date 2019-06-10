Обрубок былой славы: Huawei Nova 5 не получит слот для карт памяти

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Несмотря на временное разрешение использовать SD-карт, китайцы решили не рисковать.

После ряда утечек, характеристики китайской новинки попали в Сеть. На сайте сертификационного органа Китая (TENAA) появились два устройства — GLK-TL00 и GLK-AL00. По мнению специалистов, это Nove 5i с 6 и 8 ГБ оперативной памяти. Вместе с тем, внутренняя память устройства лишилась возможности расширения.

Объем накопителя новинки составляет 128 ГБ — без возможности расширения. Возможно, это связано с недавним исключением китайской компании из SD Association — регулятора использования карт этого формата. Вскоре после внесения китайского IT-гиганта в «черный список» администрации Трампа Huawei запретили использовать SD-карты.

В конце мая стало известно, что китайцы получили временную лицензию, позволяющую использовать американские технологии. Так, до конца августа смартфоны компании получат обновления Android, смогут использовать процессоры Qualcomm и карты памяти. Если разногласия Huawei и правительства США не разрешат, осенью смартфоны компании рискуют превратиться в бесполезные куски пластика.

Вероятно, новый смартфон — это «обрубок» былой славы. Huawei Nova 5i не получит слот для карт памяти, так как конфликт может разрешиться не в сторону Китая. По мнению экспертов, три месяца инженеры компании потратят для создания альтернатив — новой операционной системы и формата памяти. Даже если американские санкции снимут, Huawei сможет сместить монополию Google Android и SD Association.