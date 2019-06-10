«Яблочко прогнило»: Названы 4 причины победы Xiaomi над Apple

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Компания уже давно упустила лидерство, заявили эксперты.

Компания Apple всегда занимала лидирующие строчки всех рейтингов, касающихся производства мобильных телефонов. Но эксперты заявляют, что данное преимущество скоро будет утрачено. Ими были названы 4 причины, по которым на первое место выходит Xiaomi.

Первая причина – возможность выбора. Пользовател. Apple доступно лишь несколько вариантов смартфонов, чего явно не достаточно в настоящее время. Покупатель не сможет найти бюджетный вариант телефона, который при этом не будет старым и уже неактуальным. Xiaomi же предлагает огромное множество различных вариантов девайсов, которые будут удовлетворять и по цене и по качеству.

Вторая причина – близость к поклонникам. Apple не ориентируется на мнение своих целевых пользователей в вопросах проектировки и создания новых аппаратов. Они действуют по принципу «Мы знаем лучше вас». У Xiaomi совершенно другой подход, заключающийся в «тандеме» между пользователями и компанией. Разработчики интересуются мнением, собирают отзывы, ориентируются на потребителя. Стоит отметить, что именно у этих двух компаний самые активные поклонники.

Третья причина – Большая гибкость Xiaomi. Китайский гигант не зависит лишь от одних смартфонов, а производит огромное множество товаром по другим направлениям, начиная от самокатов и заканчивая утюгами. У Apple в этом плане все менее радужно, ведь компания «трясется» над производством смартфонов и боится сделать шаг в сторону. Эксперты считают, что такой подход в перспективе станет причиной победы Xiaomi. «Мало того, что Apple зависит только от продаж iPhone, так они еще и сокращают другие линейки, которые могли бы поддержать выручку, если смартфоны перестанут продаваться. Это может быть признаком того, что яблочко серьезно прогнило и уменьшает производство, потому что больше не способно его поддерживать», - заявил эксперт.

Четвертая причина – ценовая политика. Телефоны от Apple всегда стоили значительно выше конкурентов. С недавнего времени, компания еще больше подняла стоимость данных аппаратов, тем самым переведя их в премиум сегмент. Такая завышенная цена обосновывалась инновациями, удивлением и удовольствием от использования. Теперь же, когда все телефоны на рынке практически сравнялись по характеристикам и технологиям, такая стоимость может сыграть злую шутку с компанией. С каждым годом пользователи iPhone получают все меньше технологий, эмоций и удовольствия от использования. А Xiaomi играет по другим правилам, предлагая людям качественные устройства, но по доступной цене.

Эксперты заявляют, что сейчас у Apple настали тяжелые времени. Отсутствие выбора, отсутствие диверсификации источников прибыли, недостаточная связь с поклонниками и ценовая политика может быть фатальным для компании.