Вчетверо мощнее: Microsoft презентовали новый Xbox

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Презентация прошла в рамках конференции E3. Новая консоль выйдет зимой 2020 года.

Вчера в США началась конференция E3 2019, которую открывали представители Microsoft. Как и ожидалось, разработка новой генерации Xbox стартовала. Новинка получила рабочее название Scarlett.

По словам разработчиков, новая консоль будет вчетверо мощнее консоли Xbox One X. Microsoft презентовали новый Xbox вместе с трейлером игры Halo Infinite. Новинки появятся на полках магазинов не раньше 2020 года. В частности, Xbox выйдет уже в период зимних праздников.

Характеристики новой консоли подтверждают слова Фила Спенсера, главы «игрового» подразделения Microsoft. В основе приставки лежит процессор на архитектуре AMD Zen 2 и оперативная память формата GDDR6. Xbox будет поддерживать 120 FPS, а жесткий диск заменит емкий SSD-накопитель.

Напомним, ранее Microsoft заключили соглашение о сотрудничестве с Sony в области разработки консолей. Специалистов удивил такой шаг конкурентов, но логика в этом есть: лучше «поделить» рынок, оставаясь монополистами — не дожидаясь укрепления новых конкурентов.