И это не Xiaomi: Представлен первый «убийца» флагманов на Snapdragon 855 за $289

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Компания iQOO выпустит смартфон с топовыми характеристиками. Ожидается, что новинка получит Snapdragon 845 в младшей версии и 855 в старшей.

В социальной сети активно обсуждают тизерные изображения нового гаджета от компании iQOO. Эксперты предполагают, что смартфон будет создан на основе Snapdragon 855. Возможно, модель будет называться iQOO Lite или iQOO Youth. Приобрести мобильное устройство можно будет за 289. $

Новый «убийца» флагманов будет оснащен 6 Гб оперативной памяти и 128 Гб встроенной памяти. Ёмкость аккумулятора составит 4000 мАч. По словам экспертов, дизайн дисплея будет украшен каплями воды.

Информация, когда будет представлен первый молодежный смартфон на Snapdragon 855, не доступна. Однако некоторые пользователи соцсетей запостили плакат с уведомлением Jingdong, в котором говорится, что iQOO выпустит новый смартфон уже 10 июня. Официального подтверждения от компании на данный момент нет.

Если данная модель готовится к массовому производству, то это станет прорывом в использовании процессора Qualcomm Snapdragon 800 Series. Компания iQOO станет первым производителем, который использует эту платформу как в стандартной, так и в молодежной версии. Флагман сможет конкурировать с такими смартфонами, как Xiaomi Mi MIX 2S и Meizu 16th.

Напомним, в марте компания выпустила «отца» флагмана на процессоре Snapdragon 855. Устройство позиционировалось как игровой аппарат. Смартфон обладал градиентной раскраской задней панели и встроенной системой отпечатков пальце. Гаджет имел фирменную систему, которая ускоряла загрузку приложений. Размер оперативной памяти составлял 12 Гб, встроенной — 256 Гб.