ТОПчик для геймеров: AMD Ryzen 9 3950X стал первым в мире 16-ядерным процессором

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Супермощный монстр обойдется всего в 650 долларов.

В Сеть слили данные о новёхоньком CPU AMD Ryzen 9 3950X. Он стал первым в мире 16-ядерным процессором для игр. Дополнительные четыре ядра «съели» базовую частоту до 3,5 ГГц в сравнение с 3900X, но на разгоне он набирает 4,7 Ггц, что автоматически превращает его в ТОПчик для геймеров. Мощность - 105 Вт, что выше на 7%, чем у предшественника.

Пока неизвестно, насколько данные достоверны. Завтра выйдет анонс и все станет ясно, однако примерную стоимость эксперты все же смогли оценить. Ожидается, что ТОПчик обойдется геймерам примерно в 38-42 тысяч рублей и это не считая налогов. Об этом сообщил Телеграм-канал «MobileZone». С

тоит отметить, что возможности AMD Ryzen 9 3950X порадуют многих. Разработчики позаботились, чтобы новинка работала на большинстве плат, для этого предусмотрена сокет AM4, которая будет «дружить» со старыми платами с логикой 300-й и 400-й серий и с чипсетом X570. Последний вариант, правда, будет дороже - PCIe 4.0 недешевая вещь, но она того стоит.