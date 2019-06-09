Хлам со скидкой? Apple снизила цены на iPhone XS и iPhone XS Max в России

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Китайские аналоги превзошли данные модели по качеству и цене. iPhone XS и iPhone XS Max можно купить со скидкой до 12 тысяч рублей.

На международном рынке смартфонов нарушился баланс: устройства компании Apple падают в цене. Американская корпорация начала распродавать свои гаджеты с большой скидкой. Информация относится к моделям iPhone XS и iPhone XS Max, премьера которых состоялась в сентябре. Начальная стоимость устройств составляла 130 тысяч рублей, однако сейчас приобрести «яблочное» устройство можно по «вкусной» цене.

По словам экспертов, компания пытается распродать пользователям хлам с большой скидкой. Причиной этому стало отсутствие ажиотажа на эти модели. Разработчикам поступали многочисленные жалобы от владельцев смартфонов, которые ожидали получить больший набор функций за такую огромную стоимость.

Аналитики отметили, что конкуренты Apple параллельно выпускали новые мобильные телефоны, которые обладали лучшими характеристиками и имели меньшую стоимость. Пользователи отдавали предпочтения китайским аналогам, оставляя «яблочного» гиганта в тени. Учитывая эти факторы, компания снизила цены на невостребованные продукты.

Сейчас официальные торговые посредники в России предлагают скидки от 3 до 12 тысяч рублей на модели iPhone XS и iPhone XS Max. Эксперты также отметили, что можно дополнительно сэкономить до 10 тысяч рублей, используя кэшбэк.

Аналитики считают, что с помощью падения цены компания хочет возместить затраты на материал. Однако, если можно приобрести смартфон со скидкой в 12 тысяч рублей, тогда себестоимость гаджета еще меньше? Неужели компания поднимается только с помощью бренда, не улучшая начинку? Ответы пытаются получить сейчас ретейлеры.