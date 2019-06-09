Intel уязвима: 3 опасности замедляют компьютеры пользователей

Сегодня, 14:31

Компания жертвует 30% производительности процессоров ради сохранения личных данных пользователей.

Сейчас Intel переживает не лучшие времена, ей приходится отражать масштабную хакерскую атаку. Оказалось, что продукция компании имеет 3 слабых места, которые злоумышленник превратили в опасности, которые замедляют ПК: Zombieload, Rild, Fallout. Все уязвимости связаны с выполнением команд. То есть благодаря им хакеры смогут получить доступ к конфиденциальным данным владельцев устройств.

Основная проблема в том, что единственный вариант отражения атаки – отключить Hyper Threading (многопоточность). Это неизбежно приведёт к серьёзному замедлению работы системы. Некоторые пользователи уже ощутили на себе результат антихакерской политики. Любая нагрузка на систему вызывает дополнительные проблемы. По словам экспертов, скорость работы такая же, как на устройствах пятилетней давности.

Угроза свойственна не всем процессорам, а именно восьмому и девятому поколению. Многие специалисты отмечают, что подобная проблема настигла только Intel. AMD же подобных сложностей не испытывает. Некоторые утверждают, что не обошлось без вмешательства конкурентов. Тем не менее, результат повлечёт большой урон для компании, от которого ей придётся оправляться.

В настоящее время Intel уязвима, но представители компании уже прокомментировали происходящие события и заявили, что скоро руководство планирует справиться с возникшей проблемой, устранить угрозу и восстановить производительность.