Не дотянули до анонса: В Сеть «слили» фото LG Stylo 5 с приевшимся дизайном

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Смартфон Stylo 5 - копия предшественника. «Фронталка» не замаскирована, на задней панели одинарная основная камера.

Этот месяц должен был ознаменоваться презентацией нового, долгожданного устройства от компании LG - Stylo 5. Поклонники с нетерпением ждали выхода, но в Сеть заранее «слили» фото гаджета, и многие увидели не то, что ожидали.

Информации о технических характеристиках смартфона нет, но, глядя на фотографии, можно сказать кое-что о его внешнем виде - Stylo 5 ничем не отличается от своего предшественника. Это говорит о том, что компания довольна линейкой Stylo и ничего не хочет менять.

Правда, здесь возникает вопрос, устроит ли покупателей смартфон с приевшимся дизайном и захотят ли они его покупать? Каким бы хорошим ни был внешний вид, но аудитория ждёт перемен — с таким же успехом можно было покупать старые модели, не тратясь на новинку.

Среди внешних данных стоит отметить одинарную основную камеру, вспышку и датчик сканирования отпечатков пальцев. Что касается фронтальной камеры, то компания решила её не маскировать — мы можем наблюдать в верхней части экрана заметную чёрную полосу.

Несмотря на то, что до анонса не дотянули, вся остальная информация станет доступна пользователям после официальной презентации. В данной ситуации LG могут выручить только «сверх-крутые» технические характеристики, о которых пока неизвестно.

Правда, и здесь уже велика вероятность провала, поскольку аудитория в первую очередь обращает внимание на внешний вид гаджета. Вопрос заключается в том, захотят ли люди слушать, имея перед глазами такую нелицеприятную картинку.