Люди под колпаком: Эксперт раскрыл скрытую цель Starlink в космосе

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SpaceX Илона Маска посягает на захват всех Интернет-управляемых транспортных средств.

Американский инженер и предприниматель Илон Маск хорошо развивает бизнес сразу в нескольких проектах, при этом «угрожая» монополистам. Пока скептики не верили истинным намерениям Маска сделать технологии будущего, его оппоненты вовсе нашли связь Илона с пришельцами, и даже признали его космическим шпионом на Земле. Эксперт раскрыл скрытую цель Starlink в космосе, отодвинув «инопланетное происхождение и вербовку» Маска. Помимо предоставления высокоскоростного доступа в Интернет миллиардам людей в «недостаточно обслуживаемых точках по всему миру», видение будущего Сети Илона Маск может продвинуться вперед. Амбиции родственной компании SpaceX, Tesla, могут иметь скрытый и даже опасный для людей смысл.

Мэнни Шар, руководитель отдела аналитики в Bryce Space and Technology, сказал Express.co.uk: «Я вижу потенциал для Tesla с Starlink». Когда автомобиль Tesla сходит с производственной линии, он подключается к Интернету с AT & T LTE. Сотовая связь очень похожа на мобильную связь. Это позволяет передавать данные карт Google в автомобиль и помогает при принятии решений системой помощи водителю. «Мега созвездие» Starlink широкополосных лучевых спутников откроет объём данных, которые могут использовать транспортные средства, подключенные к Интернету. Шар утверждает, что «одной из проблем является терминал для приёма данных от Starlink, терминал размером с коробку для пиццы, поэтому техническая и конструктивная задача состоит в том, чтобы установить одну из них в автомобиль Tesla». Благодаря Starlink, Tesla может иметь беспрепятственный высокоскоростной доступ в Интернет во всех регионах, что улучшит систему автопилота в режиме полного самостоятельного вождения, а также предоставит потенциал для автономных транспортных средств в регионах, охватываемых системой Starlink.

«5G Технология будет в основном сосредоточена в крупных городах, поэтому первоначальная стоимость Starlink будет в отдаленных регионах, где эксплуатация оптоволоконной сети обходится очень дорого», - подчёркивает эксперт.

В настоящее время высокоскоростная широкополосная инфраструктура для подключенных к Интернету электромобилей практически отсутствует за пределами городских районов. Тесла может использовать Starlink SpaceX, чтобы заработать миллиарды долларов. В долгосрочной перспективе SpaceX надеется использовать прибыль от Starlink для строительства звездолёта и «сверхтяжелого сокола», необходимого для развития человеческой колонии на Марсе.

Что касается технологии, необходимой для доставки людей на Марс, Шар сказал: «чтобы построить Starship и Mars Colonial Transporter, им нужен входящий канал с большим доходом. В настоящее время SpaceX получает 3 миллиарда фунтов стерлингов в год с запуска, но им нужно больше, чтобы добраться до Марса».

Это опасение эксперта подтвердил лично даже Маск, заявив, что спутниковая Интернет-Сеть для потребителей - это то, как SpaceX может приносить доход, который можно использовать для разработки все более совершенных ракет и космических кораблей. Поэтому, не исключено, что люди на Земле окажутся под колпаком Маска, ведь его желание стать единственным монополистом может стать настоящим крахом для Интернет-управляемых транспортных средств.