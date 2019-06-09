Даром не надо: Huawei P30 Pro сильно рухнул в цене

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На сегодняшний день цена снижена уже на 25%.

Ситуация вокруг мобильных телефонов Huawei разворачивается, словно в «театре боевых действий». Как и на любой войне, здесь присутствуют те, кто не верит в победу обороняющихся. В данном случае таковыми являются магазины сотовой техники, которые сильно снижают цены на телефоны китайской компании, опасаясь ее скорого поражения.

Например, смартфон Huawei P30 Pro стоил на старте порядка 80 000 рублей. Сейчас его можно найти за 63 000. Прошла всего пара недель от начала «черной полосы Huawei», как продавцы перестали верить в удачный исход. Еще интересней ситуация обстоит на б/у рынке, где этот же телефон можно купить от 44 000 рублей. Скидка почти в 50% выглядит привлекательно, но что именно пользователь получает вместо телефона, никто еще точно не знает.

В компании заявляют, что они уже разработали свою собственную ОС, взамен Android. Она должна будет решить проблему блокировки от Google. Но даже если им удастся сделать совершенно новую систему, то она все равно будет ограниченна. Дело в том, что американским приложениям , вроде Twitter, instagram или Facebook. все равно будут запрещать использовать китайскую ОС.

«Получается так, что без важных повседневных приложений пользователям даже даром не надо будет покупать такие телефоны. Они будут работать, по ним можно будет звонить, но этим современное использование смартфона не ограничивается», - комментирую эксперты.