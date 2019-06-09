Заменит собаку-поводыря: В России появилась первая система дополнительной реальности для слепых

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Поможет самостоятельно передвигаться в пространстве, расскажет, как обходить препятствия.

Проблемы со зрением сильно распространены среди населения России. Начинаясь близорукостью, болезни порой заканчиваются слепотой. Если раньше этот приводило к проблемам, то теперь есть решение — в России появилась первая система дополнительной реальности для слепых.

Этот прибор поможет слепому человеку лучше передвигаться в пространстве, при этом не используя трость, и заменит собаку-поводыря. Система оснащена большим количеством функций и высокоточной навигацией. С помощью неё незрячий человек сможет узнать обстановку вокруг, также она подскажет, как обойти препятствия.

Система дополнительной реальности была представлена 8 июня в рамках Петербургского международного экономического форума. Разработка компании «Прозрение» в этом году стала победителем конкурса «Здоровое общество».

Несмотря на то, что технология была уже представлена, опробовать её на практике ещё предстоит — насколько слепым людям будет комфортно обходиться без собаки-поводыря. Если это сработает, то можно с уверенностью сказать — человечество вошло в новую эпоху.