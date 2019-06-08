6 «операционок» на выбор: Эксперты рассказали о фишках бюджетного PinePhone

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Смартфон рассчитан на юзеров, которые хотят самостоятельно модифицировать ОП. Мощной работы от гаджета ожидать не стоит.

Эксперты рассказали, что главной особенностью нового бюджетного смартфона PinePhone станет поддержка шести платформ. Презентация гаджета запланирована в конце 2019 года. По предварительным данным, цена устройства составит $150.

Как отметили разработчики, пользователю мобильного аппарата будет представлено 6 «операционок» на выбор, из которых он самостоятельно выберет подходящую. По словам экспертов, ожидать мощной работы от смартфона не стоит: PinePhone создали для начинающих инженеров-юзеров, которые желают модифицировать и попробовать настроить гаджет с помощью бесплатного ПО с открытым исходным кодом.

Смартфон будет поддерживать Linux. Смена на другие операционные системы будет производиться вручную.

К фишкам гаджета можно отнести LCD-дисплеем, размер которого составит 5,95 дюйма, и процессор Allwinner A64 ARM, оснащенный четырьмя ядрами. По предварительным данным, объём оперативной памяти смартфона составит 2 Гб, встроенная память будет иметь объём 16 Гб. Ёмкость батареи составит 3000 мАч. Камера PinePhone не заинтересует любителей фотосессий: фронтальная — 2 Мп, задняя — 5 Мп.

Остальную характеристику и точную дату премьеры разработчики не сообщили.