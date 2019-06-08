Биткоин вне закона: За криптовалюты предложили сажать на 10 лет, но в Индии

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Этот проект сумеет остановить незаконные денежные переводы и финансирование террористических операций.

В индийском парламенте выдвинули законопроект, суть которого заключается в запрете криптовалюты и контроле официальной валюты. Физические и юридические лица могут получить до 10 лет тюрьмы за использование, покупку, владение, продажу криптовалюты.

По словам экспертов, в законопроекте существуют различия между преднамеренным случаем нарушения запрета и использованием валюты без согласия владельца (к таким относится группа людей, устройства которых добывали биткоин без их ведома из-за хакерской атаки). Тюремный срок не будет применятся к последней категории.

По словам аналитиков, обвиняемые не смогут освободиться досрочно или под залог, так-как индийская система уголовного правосудия недопускает такого варианта.

В течение 90 дней с момента подписания данного законопроекта все владельцы электронных валют обязаны сообщить об имеющихся биткоинах и других криптовалютах, чтобы не оказаться вне нового закона. Дальнейшее распоряжение будет доступно только с разрешения центральной власти.

Ранее правительство боролось с валютами с помощью системы штрафов, однако такое наказание не останавливало пользователей валют, поэтому их предложили сажать на 10 лет.

Основная цель законопроекта — контроль незаконных переводов денег и пресечение неуплаты налогов. Правительство надеется таким образом уничтожить торговлю наркотиками и незаконное финансирование терроризма.

Новый законопроект также предлагает разработать государственную цифровую систему валюты — рупию, которая станет альтернативным средством денежных переводов. Власти Индии заинтересованы в этом проекте, поэтому в ближайшее время он вступит в силу.