Новая ОС от Huawei попытается вытеснить Android – мнение

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В сентябре китайская корпорация начнёт внедрять Oak OS на свои смартфоны внутри страны, а в 2020 году по всему миру.

Из-за экономических санкций со стороны соединённых Штатов, концерн Huawei из последних сил попытается не растерять преимущество на рынке смартфонов. Компании придётся сразиться с «операционкой» Android, которая является лидером среди мобильных ОС. С сентября смартфоны Huawei будут выходить с Oak OS – уникальным детищем компании. До конца года такие смартфоны будут продаваться только в Китае, а с нового года выйдут на мировые продажи.

Мнение экспертов по поводу конкуренции Oak OS и Android разделилось. Меньшинство считает, что у Huawei достаточно опыта для создания качественной операционной системы. К тому же есть вероятность, что новая ОС будет базироваться на Android Open Source, а это значит, что всеми любимые приложения Google смартфоны продолжат поддерживать. Другие специалисты считают, что вытеснить Android нереально, а Oak OS будет работать с собственными альтернативами YouTube и прочим сервисам. Такой вариант не устроит мировых покупателей, тем более что Samsung активно ворвался на рынок бюджетных смартфонов. По мнению одного эксперта, Huawei сейчас напоминает медленно тонущий корабль, пытающийся удержаться на воде. У компании есть только один нормальный выход – договариваться с США.