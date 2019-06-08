Блогер разбил два iPhone 7 для проверки надёжности защитного стекла

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Оба смартфона были брошены на асфальт экраном вниз. Только на одном из них было наклеено защитное стекло.

Блогер в Сети показал, какую роль в надёжности смартфона играет защитное стекло. Он провёл дроп-тест, в ходе которого разбил два iPhone 7 об асфальтное покрытие. На одном из устройств не было защитного стекла. На другом для проверки было использовано стекло компании RedLine, основанное на разработках компании Corning.

Первым в свободное падение отправился iPhone 7 с родным заводским стеклом дисплея. Полутораметровая высота для него оказалась более чем катастрофической. Экран превратился в стеклянную паутину. Сенсор продолжал реагировать, но сеть из множества трещин мешала разглядеть происходящее на дисплее. К тому же, «свайпать» такое стекло опасно для пальцев. После этого, блогер бросил на асфальт iPhone 7 с защитным стеклом. Оно тоже пострадало от удара, но намного легче, чем первый образец. Когда мужчина снял защитный слой, родной экран гаджета оказался целым и невредимым, даже без мельчайших царапин. Исходя из этого, можно сделать вывод, что покупка защитного стекла позволит сэкономить ваши финансы, так как замена экрана достаточно затратное занятие.