«Мутные» игры Microsoft закончились. Компания удалила базу данных с лицами 100 000 человек

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Слухи о повальном шпионаже Huawei не утихают. Но даже Microsoft может попасть под «огонь».

Если смартфоны Huawei пользовались малым спросом в США, то Microsoft является одной из крупнейших компаний по производству программного обеспечения не только в Америке, но и во всём мире. Накануне стало известно, что компания втихую удалила базу данных с лицами 100 000 человек. По предварительным данным, архив содержал более 10 миллионов изображений людей, которые в большинстве случаев не давали своего согласия на хранение подобной информации.

Известно, что Microsoft использовала изображения с целью обучения систем распознавания лиц, перемещающихся по всему миру. Ранее интернет-гигант утверждал, что в базе содержаться фото «знаменитостей», извлеченные из Интернета. Однако, «мутные» игры Microsoft закончились после того, как британская газета Financial Times опубликовала результаты своего расследования, в ходе которого были найдены изображения частных лиц.

Пытаясь оправдаться, Microsoft назвала свою базу крупнейшим в мире общедоступным набором данных по распознаванию лиц. Также компания заявила, что все фото были собраны из Интернета под защитой лицензии, которая позволяет повторно использовать изображения для некоммерческих целей. Представители Microsoft подчеркнули: «Сайт был предназначен для академических целей. Им руководил сотрудник, который не работает в компании с момента конфликта».

История разоблачения компании началась в 2016 году, когда исследователь Адам Харви, обнаружил отслеживание и использование сотни наборов данных с лицами. По словам Харви, Microsoft использовала понятие «знаменитость», как обозначение работающего в Интернете человека и имеющего цифровую идентификацию. Компания вовремя спохватилась, ибо была на грани нарушения прав человека.