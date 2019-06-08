Сегодня, 13:03

Скрытые от глаз системные настройки способны улучшить работу при правильном использовании.

Операционная система Windows 10 самая популярная в мире ОС. Windows — сложный во многих отношениях продукт имеющий массу разнообразных настроек и программ. Всем пользователям известна ситуация, когда после «свежей» установки Windows система «летает». Однако через время загрузка происходит дольше, а выполнение простых задач начинает происходить с ошибками. Специалистами информационной отрасли названы лучшие способы, как ускорить Windows 10 в два раза.

Связанны такие «лаги» с постоянным сохранением различных файлов и захламлением памяти. Помимо этого, происходят разнообразные ошибки, которые необходимо вовремя устранять. Разработчики Microsoft спрятали часть системных настроек, чтобы рядовые пользователи не удалили нужные файлы.

Для восстановления поврежденных файлов в меню «Пуск» необходимо запустить командную строку (cmd). В открывшемся окне необходимо ввести команду sfc /scannow и нажать клавишу Enter. Процесс может занять большое количество времени, после которого система перезагрузится и станет работать ощутимо быстрее. Такая настройка способна ускорить ОС в 2 раза.

Также специалисты рекомендуют сделать простые шаги, способные придать системе скорости отклика. Для ускорения загрузки ОС рекомендуется отключить ненужные программы в Автозагрузке. Для этого нужно вызвать Диспетчер задач (Ctrl+Alt+Del) и отсортировать программы на своё усмотрение.

Улучшение быстродействия произойдёт после отключения спецэффектов и анимации системы. Для этого необходимо перейти в Панель управления путём нажатия правой кнопки мыши на кнопку «Пуск». В появившемся окне выбрать Система и безопасность — Система — Дополнительные параметры системы — Параметры — Визуальные эффекты и выбрать пункт Обеспечить наилучшее быстродействие.

Такие простые настройки могут улучшить пользовательский опыт и спасти от переустановки Windows.