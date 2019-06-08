«Пуля и недорого!» Блогер назвал достоинства Samsung Galaxy A60

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Высокая производительность и привлекательная цена - два важнейших качества современного флагмана.

Южнокорейский бренд Samsung продолжает атаковать мировой рынок новейшими смартфонами серии Galaxy A. Новый телефон может смело похвастаться идеальным сочетанием, состоящим из привлекательного дизайна, качественной «начинки» и доступной цены.

Флагман имеет 6,3-дюймовый экран, изготовленный по технологии предыдущих смартфонов более высокого класса. Разрешение дисплея составило 2340х1080 точек Full HD+. Отличительной чертой дисплея Galaxy A60 стала поддержка технологии Screen Sound, которая призвана обеспечивать воспроизведение голосов собеседников за счет вибрации экрана.

Также аппарат может похвастаться высокой производительностью за счёт наличия чипа Qualcomm Snapdragon 675. Оперативная память телефона составляет 6 Гб, а встроенная флэш-память рассчитана на 128 Гб. Помимо этого, телефон имеет три модуля основной камеры со светодиодными вспышками, разрешение составляет 32 Мп. Емкость аккумулятора смартфона имеет 3500 мАч.

Важным моментом стало и то, что телефон способен поддерживать возможность бесконтактной оплаты с помощью чипа NFC. Дактилоскопический сенсор, размещённый на задней панели, призван обеспечивать сохранность данных пользователя.

Стоимость телефона составила примерно 19 тысяч рублей.

Многие пользователи Samsung оценили новый флагман по достоинству, окрестив его фразой «пуля и недорого!» за счёт быстроты процессора и демократичной цены.