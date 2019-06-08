«$1000 за подставку?» Apple взбесила своих поклонников

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Необоснованное завышение цен теперь играет против компании, заявляют эксперты.

На недавней конференции WWDC 2019 компания Apple демонстрировала свои последние достижения и новинки. Одним из таких являлся новый монитор Apple Pro Display XDR за $6000. Казалось бы, за такую цену в комплектацию должно входить абсолютно все и сразу. Но в компании думают иначе: подставку, на которой и должен держаться монитор, компания продает отдельно за $1000. Таким подходом компания просто взбесила своих поклонников по всему миру.

Вся презентация проходила не самым лучшим образом для компании, а поклонники, собравшиеся в зале, недоумевали от наглости, на которую идет компания. Во время описания данного монитора и его дополнительных аксессуаров, в зале «витал огромный слон» под названием «Apple, вы серьезно? Почему мы должны платить просто за кусок металла? Разве это не должно быть частью монитора?», заявляют наблюдатели.

К самому монитору у присутствующих не было никаких вопросов. Такие качественные решения в данный момент могут стоить и до $13 000, поэтому тут компания даже слегка демпингует. Зрителей возмутил сам подход, при котором они должны буквально собирать по кусочкам каждый продукт компании, причем за огромные деньги.

Такой стиль игры Apple может сыграть с компанией злую шутку, заявляют эксперты. В один момент люди могут просто «психануть» и перейти на продукты других компаний, учитывая тот факт, что конкуренты производят продукт практически наравне с Apple. Если компания не поменяет свой стиль продажи и ценовую политику, то есть большая вероятность потерять львиную долю преданных фанатов.