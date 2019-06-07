Павел Дуров в Telegram создаст улучшенную копию «Яндекс.Новости»

Сегодня, 15:06

Создатель «ВКонтакте» и Telegram намерен избавить интернет от политической цензуры.

Российское правительство официально потребовало от компании «Яндекс» предоставить свободный доступ ко всем личным данным интернет-пользователей. По мнению Павла Дурова, создавшего социальную сеть «ВКонтакте» и популярный мессенджер Telegram, такие действия отрицательно сказываются на российском IT-рынке. Из-за таких шагов пользователи переходят с «Яндекса» на Google, а «ВКонтакте» меняют на Instagram и YouTube.

Павел Дуров обратился к программистам из «Яндекса», предложив им руку помощи. Он привёл пример с «ВК», когда многие разработчики перебрались оттуда в его команду, после чего появился Telegram. Дуров называет этот процесс «Ноев ковчег». Теперь на борт «спасительной шлюпки» он приглашает сотрудников «Яндекс», которые не хотят работать по новым правилам. Дуров пообещал создать улучшенную копию новостного ресурса «Яндекс.Новости», до которого государственная цензура не сможет добраться.

«Рекомендации статей мы можем начать с блока Recommended Articles после прочтения каждой статьи в Telegram, постепенно выведя в сервис с ежечасной подборкой и глобальным поиском по всем новостям мира. Параллельно с рекомендацией статей мы займемся и рекомендацией наиболее актуальных видеозаписей», — заявил Дуров.

В конце Павел пообещал всем желающим присоединиться к его команде хорошее вознаграждение, но выразил надежду, что к нему перейдут в первую очередь идейные программисты.