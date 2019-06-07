Huawei придётся сдаться: Facebook запретила устанавливать на китайские смартфоны Instagram и WhatsApp

Сегодня, 13:01

Пользоваться Huawei невыгодно, компания теряет аудиторию. В смартфонах скоро не будет официального магазина и приложений.

Положение китайской компании с каждым днём становится всё хуже. Преданным пользователям Huawei придётся столкнуться с лишением социальных сетей — на смартфонах не будет ни Instagram, ни WhatsApp. Так американская компания отреагировала на санкции США. Эти приложения являются наиболее популярными, поэтому для Huawei это плохая новость, но пока её представители никак не отреагировали.

Стоит отметить, что моментальной реакции не произошло, но через какое-то время и Facebook отреагировала на конфликт — корпорация запретила устанавливать на китайские смартфоны свои приложения из-за противодействия КНР и США. При этом страдать будет не только Huawei, но и обычные люди.

Напомним, что ранее от сотрудничества с китайской компанией отказались Intel, Qualcomm и Google. И это, несмотря на то, что только Google может потерять до 425 миллионов долларов выручки ежегодно.

Huawei и в самом деле обложили со всех сторон, ей придётся сдаться. Если раньше у компании были определённые шансы выбраться из этой сложной ситуации, то с каждым последующим шагом это становится всё трудней. Покупателям не выгодно приобретать смартфон, в котором нет официального магазина, приложений и прочего.