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Huawei P30 Pro, Pixel 3a, OPPO Reno 5G, Samsung Galaxy S10 + и iPhone XS получили высшие оценки.

При покупке телефона, часто большое внимание уделяется не внутренней «начинке», а именно возможности и качеству снимков. Уже прошла половина года и экспертами названые смартфоны 2019 с лучшей камерой, так сказать мобильному фотографу на заметку. Среди лучших оказался Huawei P30 Pro. Настройка камеры с обратной стороны: основной объектив 40MP + широкоугольный объектив 20MP + телеобъектив 8MP 5x + время полета. Huawei P30 Pro имеет лучшую камеру на любом смартфоне, которую можно купить прямо сейчас, с большим отрывом. Легко забыть фотографии, сделанные на телефоне. Этот гаджет может сделать кристально чистые фотографии в полной темноте. Даже несмотря на бан в США бренд востребован на других рынках и никак не станет банкротом, подчёркивают эксперты.

Google Pixel 3a также отмечен блогерами. Задняя камера: 12.2MP основной объектив. Лучшие камеры смартфонов, как правило, были очень дорогими, и эти цены только продолжали расти. С Pixel 3a Google изменил это. Телефон за $ 649 имеет ту же камеру, которую уже видели в Pixel 3 за $ 1199, а фотографии, сделанные двумя телефонами, почти неразличимы. Конечно, у Pixel 3a нет дополнительных объективов, таких как ультраширокоугольные или зум-объективы, но это по-прежнему одна из лучших камер в мире. Он делает отличные фотографии практически в любой ситуации и делает это последовательно. Покупатель получает целую кучу хитрых программных функций, включая портретный режим для фотосъемки друзей и Night Sight для длительной съемки при слабом освещении.

Также отмечен iPhone XS. Установка камеры на задней панели: 12-мегапиксельная основная линза + 12-мегапиксельная линза с 2-кратным зумом. Последние айфоны не имеют такой же сумасшедшей функциональности при слабом освещении или махинаций в ночном режиме, которую пользователи видели на других смартфонах, но они все еще имеют отличные камеры и могут делать отличные фотографии в большинстве условий. IPhone XS является одним из самых «быстро стреляющих смартфонов», которые делают резкие снимки быстрых или непредсказуемых объектов. OPPO Reno 5G получил настройка камеры с обратной стороны: 48-мегапиксельная основная линза + 8-мегапиксельная ультра-широкоугольная линза + 13-мегапиксельная 5-кратная телеобъектив.

Reno 5G - самая сильная камера OPPO на сегодняшний день. Хотя это и следовало ожидать от любого нового телефона, это удивительно значимое улучшение R17 Pro, особенно когда речь идет о слабом освещении. Телеобъектив с зум-объективом не совсем соответствует тому, что Huawei достиг с P30 Pro - фотографии труднее стабилизировать и легко теряют детализацию, но все же это полезная функция, которая делает Reno 5G немного более универсальным, чем обычная камера смартфона.

Samsung Galaxy S10 + несомненно вошёл в ТОП. 12-мегапиксельная основная линза + 12-мегапиксельная 2-кратный зум-объектив + 16-мегапиксельная ультра-широкоугольная линза делают его звездой рынка. Galaxy S10 + не слишком привлекателен для обновления камеры - его основной объектив и зум-объектив совпадают с тем, что мы видели в Note 9 в прошлом году - но Samsung утверждает, что были обновления со стороны программного обеспечения. Трудно сказать точно, какой эффект имеет «AI», но S10 + превосходно снимает яркие изображения с большим количеством динамического диапазона. В то время как при слабом освещении Galaxy S10 + немного уступает конкурентам, Galaxy S10 по-прежнему остается лучшим шутером.