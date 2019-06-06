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Скрыть уведомления не получится – при разблокировке они раскроются.

За текущий год вопрос конфиденциальности поднимался чаще, чем когда-либо. Причина этого – растущий массив информации, который мы доверяем IT-гигантам, и корпорации, не оправдывающие доверия. Но потерять конфиденциальность можно и без участия третьих лиц. Например, с помощью уведомлений.

Владельцы первых версий Android-устройств, вероятно, испытывали дискомфорт из-за подробных уведомлений. Сообщение, например, сразу открывалось на активирующемся экране блокировке. Возможно, за вашим телефоном и не следят, но согласитесь – демонстрировать важные сообщения попутчику в метро не хочется. В 2014 году возможность скрытия содержимого появилась в Android Lollipop, а новый Android Q сможет демонстрировать личные уведомления на экране блокировки.

По словам обозревателей портала TechRadar, Android Q Beta 4 позволяет скрывать уведомления, как и раньше, – но только на заблокированном экране. Если вы переписывайтесь, а в этот момент вам приходит письмо – его содержимое отобразится в уведомлении. Помимо этого, доступно раскрытие всех уведомлений, или же их отключение – как и в прошлых версиях системы.