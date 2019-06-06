В сети появился первый тизер игрового смартфона Asus ROG Phone 2

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Его предоставил известный инсайдер Мукул Шарма в Twitter.

Компания Asus готовится представить пользователям новый игровой смартфон ROG Phone 2. До недавнего времени о новинке ничего известно не было. Однако инсайдеры не сидят без дела, и вчера в сети появился первый тизер смартфона. Его представил Мукул Шарма в социальной сети Twitter.

На снимке не указаны подробности нового гаджета и его технические подробности. Однако инсайдеры полагают, что он получит восьмиядерный процессор Snapdragon 855, 12 Гб оперативной памяти в максимальной комплектации и сверхновую улучшенную камеру. Также предполагается, что под поверхностью дисплея будет расположен сканер отпечатков пальцев. Все остальные параметры пока под вопросом и остаются загадкой.

Инсайдеры полагают, что релиз модели нового гаджета состоится в конце лета, однако Asus пока эту информацию не подтверждала. Будем надеяться, что в скором времени в сети появятся новые «утечки» и пользователи смогут увидеть не только рекламный логотип, но «живые» фото.