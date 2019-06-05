Новые смартфоны Apple лишатся 3D Touch

Сегодня, 21:47

«Яблочный» гигант отказывается от необязательных функций в пользу менее продвинутой, но более дешевой технологии.

Эксперты неоднократно поднимали вопрос, что компания Apple оставит без 3D Touch iPhone 11. Новые смартфоны корпорации лишатся этой функции, а на смену ей придет Haptic Touch. Она уже применялась в мобильных устройствах iPhone XR. 3D Touch – это технология, определяющая силу надавливания на экран и позволяющая юзеру управлять гаджетом с помощью жестов. На данном этап в Apple посчитали данную функцию бессмысленной и дорогой. Избавившись от нее, компания снизит себестоимость продукции и увеличит доход. Это поможет Apple частично компенсировать убытки из-за торговой войны с Китаем.

3D Touch используется в смартфонах iPhone 6 и более поздних версиях. Благодаря этой функции пользователь получает доступ к новому интерфейсу. Например, в веб-браузере Safari с помощью длительного нажатия на ссылку отображается небольшое окно предварительного просмотра. В iPad этот жест обеспечивает перетаскивание объекта.

3 июня Apple раскрыла подробности об операционной системе iOS 13 на конференции разработчиков WWDC. ОС представят вместе с новыми моделями смартфонов в сентябре этого года.

Эксперты отметили, что в iOS 13 преимущества от использования 3D Touch практически не ощущаются. Юзер больше не сможет обеспечить вывод окна предварительного просмотра на экран путем сильного нажатия. Технические специалисты говорят, что таким образом Apple готовит пользователей к отсутствию 3D Touch в iPhone 11.