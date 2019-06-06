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Одноименная программа позволит обмениваться сообщениями и отслеживать прогресс игр на XBox с ПК.

Судя по всему, Microsoft планирует пересмотреть свои позиции на рынке игр. Одним из шагов к этому стало обновление приложения XBox, интегрирующего на ПК часть информации с консоли. Так, сейчас одноименная программа позволяет обмениваться сообщениями в XBox Live и подыскивать друзей для совместной игры.

В своем анонсе Microsoft заявили, что обновленное приложение станет легче и быстрее – при улучшенной функциональности. Предположительно, программу под именем Console Companion представят до конца лета. Одной из главных особенностей станет «дополнительный» рабочий стол. Новое приложение сделает Windows дополнением к приставке XBox.