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Характеристики Huawei P Smart+, заключенные в дизайн Huawei P20 Pro – всего за 274 доллара.

На сегодняшнем мероприятии Huawei, руководитель китайской компании представил обновленную линейку смартфонов Maimang. По мнению экспертов, новинка станет лишь вариацией Huawei P Smart+ 2019 года с обновленный дизайном.

Инженеры Huawei раскрыли характеристики нового смартфона Maimang 8. Так, основная камера получит три модуля: основной на 24 мегапикселя, 16-Мп широкоугольный объектив и камера, позволяющая делать снимки с высокой глубиной резкости. Фронтальная камера получила 8-мегапиксельную матрицу, которую дополняет система автоматического определения условий съемки и ночным режимом.

Основной дисплей диагональю в 6,2 дюйма занимает 89% площади передней панели. В основе смартфона лежит чипсет Kirin 710 c 8-ядерным процессором частотой до 2,2 ГГц. Что примечательно, на «борту» Maimang 8 установлен Android 9.0 – несмотря на санкции США, к которым присоединилась компания Google.

Новинка доступна в единственном исполнении – 6 Гб оперативной памяти, и накопитель на 128 Гб. Продажи смартфона стартуют уже 12 июня – в китайских магазинах Maimang 8 оценили в $274.