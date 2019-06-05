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В России возобновили выпуск фотоаппарата под советской маркой, созданный с помощью немцев.

Представители Красногорского завода объявили о начале производства фотоаппаратов под маркой «Зенит». Модель «Зенит-М» основана на технологиях немецкой компании Leica, разработавших основные узлы устройства.

Новый фотоаппарат выпустят ограниченной серией в 500 штук, которые поделят между собой поклонники легендарной марки по всей Европе. Стоит отметить, что возрожденные фотоаппараты «Зенит» оценили в 5 тысяч евро. Это подчеркнут уникальной упаковкой, и сертификатом, подтверждающим подлинность уникального фотоаппарата. Стандартный набор включит в себя объектив «Зенитар 1,0/35».

Напомним, производство фотоаппаратов под маркой «Зенит» стартовало на Красногорском механическом заводе в 1952 году. Производство остановили в 2005 году, после решения об отказе от пленочных фотоаппаратом серии КМ.