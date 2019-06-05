Приложения Google Play с сотнями миллионов скачиваний ломают смартфоны

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В случае наличия множества приложения из топа по скачиваниям в Google Play смартфон очень быстро придёт в негодность.

Тщательно скрытое рекламное ПО, установленное в утвержденных Google приложениях с более чем 440 миллионами скачиваний, является настолько агрессивным, что сделало мобильные устройства практически непригодными для использования, заявили исследователи из провайдера мобильной безопасности Lookout. Так, BeiTaAd, рекламное ПО, представляет собой плагин, который, по словам Lookout, обнаружен скрытым в клавиатуре Emojis TouchPal и в 237 других приложениях, все из которых были опубликованы в Шанхае, китайской студией CooTek. Вместе 238 уникальных приложений были скачаны более 440 миллионов раз. После установки приложения изначально работали нормально. Затем, с задержкой где-то между 24 часами и 14 днями, запутанный плагин BeiTaAd начнет показывать так называемые объявления вне приложения. Эти объявления появлялись на экранах блокировки пользователей и запускали аудио и видео в случайное время или даже когда телефон был в спящем режиме.

Обилие спама стремительно приводит смартфон в негодность, забивая внутреннюю память и изнашивая аккумулятор. И это не говоря уже о неудобствах, которые вызывают случайно всплывающие рекламные окошки.

Lookout сообщил Google о поведении BeiTaAd, и ответственные приложения впоследствии были либо удалены из Play, либо обновлены для удаления вредоносного плагина. Нет никаких указаний на то, что CooTek будет заблокирован или иным образом наказан за нарушение условий обслуживания Play в таких массовых масштабах и за предпринятые им шаги, чтобы скрыть нарушение. Остальные 237 приложений CooTek, в которые встроен плагин, перечислены в конце поста Lookout.