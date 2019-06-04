«Освободили от печеньки»: Браузер Firefox имеет все шансы зваться самым безопасным

Сегодня, 21:07

Mozilla переплюнула Opera и Google Chrome, освободив пользователя от показа и слежки от третьих лиц, с помощью Cookie.

Последние новости в мире технологий и ПК гласят, что браузер Firefox имеет все шансы зваться самым безопасным. Причиной для этого стали нововведения в главном офисе компании, которые уже успели «заценить» опытные юзеры. Mozilla сегодня объявила об улучшении конфиденциальности. Компания включила программу Enhanced Tracking Protection, которая по умолчанию блокирует файлы cookie от сторонних трекеров в Firefox. Mozilla также улучшила свое расширение Facebook Container, выпустила расширение для рабочего стола Firefox для своего ребрендинга Lockwise Password Keeper и обновила Firefox Monitor с панелью мониторинга для нескольких адресов электронной почты. Также, в ноябре 2015 года Mozilla добавила базовую защиту от отслеживания в режим частного просмотра Firefox 42.

Эта функция блокировала элементы веб-сайта (рекламу, средства отслеживания аналитики и кнопки социальных сетей) на основе правил защиты от отслеживания Disconnect. Но и на этом нововведения от компании не закончились. С выпуском Firefox 57 в ноябре 2017 года Mozilla добавила возможность включить защиту от отслеживания за пределами частного просмотра. Защита от отслеживания не была включена по умолчанию, поскольку она может «сломать» веб-сайты и сократить потоки доходов для создателей контента, которые зависят от сторонней рекламы.

То есть, определённым успехом стало освобождение пользователей Mozilla от надоедливых и опасных файлов Cookie, которые могут скрывать даже слежку за приватностью каждого человека в Сети. Следовательно, разработчики Mozilla освободили пользователей от печеньки, то есть навязчивых Cookie, подтверждает блогер. Учитывая все названные преимущества в области безопасности для пользователей, становится ясно, что браузер Firefox имеет все шансы зваться самым безопасным.