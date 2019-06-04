iOS 13 против Android Q: Назван победитель противостояния Apple и Google

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WWDC 2019 стал интригой, но многолетний спор прекратиться осенью, говорят аналитики.

Apple и Google это два кита, на которых держится мир современных технологий, говорят эксперты. Пока разработчики уверено идут к инновациям, пользователи ищут лучший продукт на рынке и пока неясно выстоит ли iOS 13 против Android Q.

«Это сводится к играм? Конфиденциальность? Сообщения? Может тёмная тема? Вот как сравниваются мобильные операционные системы Apple и Google в ключевых областях совершенно все блогеры, и стоит сказать не случайно», — говорит аналитик.

Пытаясь привлечь покупателей, Google сделал первый шаг в марте, выпустив публичную бета-версию Android Q, которая дает владельцам Android больший контроль над их конфиденциальностью и предлагает повсеместный тёмный режим. Apple сделала ход на этой неделе, представив iOS 13, значительное обновление мобильной операционной системы Apple, которое включает в себя общесистемную тёмную тему и корзину изменений, разработанных для облегчения использования iPhone. Уже более десяти лет два технологических гиганта выпускают ежегодные обновления своих мобильных операционных систем, ожидая внимания с помощью полезных голосовых помощников и интеллектуальных устройств, мощных инструментов камеры, обновленных приложений для работы с картами и сообщениями, а также способов борьбы с телефонной зависимостью.

Google сообщает, что Android Q будет выпущен осенью. Что касается мобильной ОС Apple, iOS 13, то появление также ожидается осенью. Основываясь на том, что увидели пользователи в Android Q и на представленной iOS 13 на этой неделе эксперты говорят — назван победитель противостояния Apple и Google. Пока держится интрига, 50% аналитиков говорят о победе Google, а остальные — Apple.