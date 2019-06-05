Netflix вступает в «союз» с китайцами: Huawei и OnePlus получат HD контент

Сегодня, 05:00

Пользователи смогут посмотреть на смартфонах P30 Pro и OnePlus7 видео более высокого качества, а Netflix не даст Apple победить.

После того, как «яблоко» анонсировало и запустило несколько новых проектов, в том числе собственную видео и игровую платформу, на рынке началось активное движение. Во многом оно заметно у потенциальных конкурентов. Netflix на данный момент является одним из самых популярных и качественных поставщиков потокового мультимедиа. Именно данная компания уверенно лидирует среди пользователей.

Но чтобы обезопасить себя, Netflix решила опередить события. Она заключила «союз» с китайцами. Аналитики убеждены, что это правильный шаг, поскольку на рынке производителей гаджетов именно Китай совершает революцию. Теперь Huawei P30 Pro и OnePlus7 получат HDR контент. Это значит, что пользователям данных моделей будут доступны фильмы и сериалы более высокого качества, нежели остальным.

Аналитики отметили, то, что Netflix вступает в «союз» с китайцами, станет значительным плюсом не только для компании, которая укрепит свои позиции, но и для самих смартфонов. Ведь гаджеты имеют отличные возможности дисплея, которые теперь смогут проявить во всех аспектах. Известно, что OnePlus имеет 6,67-дюймовый экран с разрешением 1440×3120 и плотностью 516 пикселей на дюйм. Частота изображений телефона составляет 90 Гц, что позволяет 7 Pro обеспечивать более плавные переходы.

Кроме того, Netflix также добавила P30 Pro и OnePlus 7 Pro в свой список совместимости с HD, что означает, что оба флагмана сертифицированы для просмотра контента в более высоком разрешении.