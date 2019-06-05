До смешного. Apple обрушила цены на «умные часы»

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Резкое обрушение связывают с презентацией более новой версии.

«Умные часы» являются желанной покупкой для многих. Широкий функционал, уникальный опыт использования и совместимость с другими аксессуарами делают покупку не только приятной, но и полезной. До презентации 3 июня, флагманами цифровых наручных часов от Apple были Apple Watch 3. Их цена составляла внушительные 22 000 рублей в России. Такая высокая стоимость держалась с самого момента их выхода.

Объявлением новых часов Apple Watch 4 компания буквально обрушила цены на предыдущую модель третьего поколения. Падение цен произошло буквально за день. Теперь, уже предыдущая версия Apple Watch 3, стоит от 16 000 рублей. Такой подарок может быть весьма кстати тем, кто давно планировал совершить покупку данной модели.

Выход новой модели смартфона или любой другой техники у Apple традиционно ведет к потере стоимости у предыдущих версий. Так, например, недавно стало известно, что на некоторые телефоны iPhone цена упала почти на 50%.